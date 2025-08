Incendio in via San Vito, esplosa una bombola a gas

Un incendio è divampato questa mattina, venerdì 1° agosto, in un pianterreno in via San Vito a causa dello scoppio di una bombola a gas. Pare che due donne, presenti all'interno dell'abitazione, siano rimaste ferite, riportando ustioni di grave entità: sono state trasportate d'urgenza nei nosocomi dedicati per le relative cure.Si è levata una densa colonna di fumo nero. In strada sono scesi numerosi cittadini preoccupati per quanto accaduto. Sul posto sono giunti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118.Notizia in corso di aggiornamento.