Fidapa Corato promuove il convegno "Fai(L)Impresa"

Sabato 14 maggio, alle ore 17, nella sala Maffuccini della biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani, si terrà il convegno Fai(L)Impresa, organizzato dalle sezioni Fidapa di Corato e Trani. Un evento dedicato all'imprenditoria e all'empowerment femminile, oltre che allo sviluppo territoriale.Fai(L)Impresa è una manifestazione ideata per assolvere in modo concreto al tema nazionale Fidapa per il triennio 2021-2023 ("Unite verso un fine comune: sostenere un'istruzione e formazione di qualità e promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva").L'obiettivo è comunicare e divulgare le opportunità previste dalla partecipazione a bandi di concorso e finanziamenti promossi dalla Regione Puglia, allo scopo di agevolare tutti i soggetti intenzionati a creare nuove realtà imprenditoriali, condividendo idee e informazioni utili per la strutturazione di un'impresa.Se ne discuterà grazie agli interventi di(commercialista ed esperta di finanza agevolata),co-founder di Co-Labory e progettista europea),(co-founder del progetto Lurah) e(referente per la sartoria sociale del Corato Open Space).Le relatrici, oltre a condividere informazioni utili per l'avvio di un'azienda e il loro sviluppo, racconteranno anche le loro esperienze concrete. Al termine della condivisione ci si potrà fermare con ciascuna relatrice per poter fare domande specifiche e cogliere consigli diretti per chi ne farà opportuna domanda tramite la registrazione sull'evento Facebook e tramite una lista presente presso la sede dell'evento.Porteranno i saluti della federazione(presidente nazionale Fidapa Bpw Italy),(presidente Fidapa Distretto sud-est),(presidente Fidapa Trani),(presidente Fidapa Corato) e(rappresentante young Distretto sud-est).