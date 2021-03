Figure professionali in Regione, presto avviso pubblico per short list

La Giunta regionale ha approvato lo schema di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'aggiornamento e l'integrazione della short list di figure professionali per l'affidamento di incarichi nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale.Il termine entro il quale tutti gli interessati potranno presentare istanza è di quindici giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della determina di approvazione dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse.Le numerose e complesse attività da svolgere nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea nonché della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale, richiedono un aggiornamento periodico della short list con l'obiettivo di ampliare il numero delle figure specialistiche a cui poter attingere per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali svolte dal Dipartimento.Poiché all'Albo dei fornitori di EmPULIA non risultano iscritte in un elenco dedicato, che sia certificato o comunque validato, figure professionali o liberi professionisti, si è reso indispensabile garantire la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento anche ai liberi professionisti non costituiti in forma societaria e, segnatamente, agli "operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".Ecco il perché si è reso necessario procedere celermente all'indizione di una procedura pubblica finalizzata all'aggiornamento ed alla integrazione della short list di figure professionali per il successivo affidamento di specifici incarichi nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE), nonché delle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale.