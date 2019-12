Firmata l'ordinanza antibotti, niente fuochi pirotecnici a Capodanno

Niente botti a Capodanno ma soltanto luci e colori. È quanto disposto da una ordinanza firmata dal commissario straordinario schettini che vieta la vendita di fuochi pirotecnici della categoria F2 - F3 e di quei petardi non soggetti alla libera vendita dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 07,00 dell'01 gennaio 2020.Non sarà inoltre possibile, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, utilizzare ogni tipo di fuoco d'artificio, ad eccezione di quelli "di libera vendita", in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti. E comunque è vietato l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza.Tale ordinanza è finalizzata ad evitare danni alla pubblica incolumità, a persone, animali ed oggetti ma soprattutto per tutelare i minori.È possibile leggere il testo integrale dell'ordinanza cliccando QUI