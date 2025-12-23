Eventi
L’attesa è finita: Loredana Bertè sul palco per il Capodanno 2025
La celebre cantautrice a Corato per la notte di San Silvestro
Corato - martedì 23 dicembre 2025 16.58
Icona della musica italiana, voce libera e inconfondibile, Loredana Bertè è l'artista che accompagnerà Corato verso il nuovo anno.
Condotta da Claudia Lerro, la serata si aprirà, a partire dalle ore 23.00, con i vincitori delle categorie band e solisti del Corato Sound Fest, simbolo del talento musicale del territorio.
Allo scoccare della mezzanotte, i festeggiamenti con l'amministrazione Comunale introdurranno l'immensa voce della Bertè. La serata terminerà con il dj set del vincitore del Corato Sound Fest.
Artista dalla voce roca e potente, dallo stile inconfondibile e dalla personalità irriverente, la Bertè sarà la scelta in grado di unire tutti in una notte di festa, musica ed energia.
L'evento rientra nel cartellone "Incanto", il programma di appuntamenti natalizi e di fine anno che continua ad animare la città.
