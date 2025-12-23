L’attesa è finita: Loredana Bertè sul palco per il Capodanno 2025

Icona della musica italiana, voce libera e inconfondibile, Loredana Bertè è l'artista che accompagnerà Corato verso il nuovo anno.Condotta da Claudia Lerro, la serata si aprirà, a partire dalle ore 23.00, con i vincitori delle categorie band e solisti del Corato Sound Fest, simbolo del talento musicale del territorio.Allo scoccare della mezzanotte, i festeggiamenti con l'amministrazione Comunale introdurranno l'immensa voce della Bertè. La serata terminerà con il dj set del vincitore del Corato Sound Fest.Artista dalla voce roca e potente, dallo stile inconfondibile e dalla personalità irriverente, la Bertè sarà la scelta in grado di unire tutti in una notte di festa, musica ed energia.L'evento rientra nel cartellone "Incanto", il programma di appuntamenti natalizi e di fine anno che continua ad animare la città.