Furti d'auto, 4 persone in manette. Tre sono donne

Carabinieri della Compagnia di Andria continuano nell'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei furti di autovetture e del fiorente mercato nero per la rivendita di parti di esse.In tale contesto, nelle prime ore della scorsa mattinata, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato R.R. 28enne pregiudicato e tre donne L.B. 38enne censurata, una 19enne ed una 21enne, incensurate, tutti originari di Corato, per il reato di furto aggravato.In particolare i militari, avuta la notizia tramite la centrale operativa dell'avvenuto furto in Corato (BA) di un'utilitaria, posizionatisi lungo la SP 231 Corato-Andria, intercettavano l'autovettura che si ricercava e dopo un inseguimento, giunti in Andria, nella via Montefaraone, sono riusciti a fermare il veicolo ed a bloccare gli occupanti che, nel frattempo, hanno tentato la fuga a piedi.Per i quattro sono scattate le manette e su disposizione dell'A.G. competente, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.L'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.