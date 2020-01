Furti d'auto, presi in tre a Corato

Ancora un colpo inferto dai carabinieri all'odioso fenomeno dei furti d'auto.I militari della compagnia di Andria, nel pomeriggio di ieri, sono riusciti a bloccare tre persone tutte note alle forze dell'ordine dopo aver intercettato una berlina sospetta in contrada Boccotero a Corato.I Carabinieri, impegnati in un servizio specifico per il contrasto ai furti di automobili, erano sulle tracce del veicolo con targa rubata a Bisceglie in quanto la stessa automobile compariva nei sistemi di videosorveglianza in occasione di diversi furti di auto commessi nella zona.Ieri la svolta. Nel corso della perquisizione sul veicolo i militari hanno trovato materiale e attrezzi per i furti di automobili, arnesi da scasso, due targhe tedesche e due italiane, due centraline elettroniche e abbigliamento vario utilizzato per camuffarsi.Per questo sono stati arrestati i tre occupanti dell'automobile, tre soggetti andriesi già noti alle forze dell'ordine. Sono accusati di riciclaggio e furto aggravato. I tre sono stati condotti in carcere.