Furto sventato in una storica boutique di Corato

Fallisce il colpo in una storica boutique di Corato. Lunedì scorso, 4 agosto, in pieno giorno, intorno alle ore 13, un uomo si è introdotto nello store poco prima dell'orario di chiusura, nascondendosi all'interno e rubando l'incasso, probabilmente con l'intento di fuggire col bottino al momento della riapertura.I suoi movimenti sono stati colti dal sistema di allarme, che ha innescato il pronto intervento delle, già in pattugliamento nella zona, le quali hanno contestualmente allertato le Forze dell'Ordine.All'arrivo sul posto dopo pochi minuti, il negozio risultava chiuso dall'esterno, ma con all'interno l'individuo che si muoveva indisturbato. In particolare, l'uomo veniva colto mentre tentava di aprire, senza riuscirvi, la porta d'ingresso, probabilmente per fuggire.Le Guardie Giurate Sicuritalia hanno prima provato dall'esterno a chiedere generalità e spiegazioni all'uomo, ottenendo risposte vaghe e sospette, e poi sono entrate all'interno della boutique bloccando il soggetto che, seppur senza opporre resistenza, continuava a non fornire spiegazioni esaurienti relative alla sua presenza all'interno dello store.Nel frattempo, un dipendente verificava che dalla cassa mancava l'incasso giornaliero. Giunte in loco,, scortandolo in commissariato per i dovuti accertamenti, da cui è emerso che il malvivente aveva nascosto addosso l'intero provento giornaliero dell'attività.La refurtiva è stata integralmente recuperata e riconsegnata ai titolari della boutique. Nessun danno rilevante alla struttura. Colpo fallito.