Giornata dei Mulini Aperti: l’esperienza degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Corato in visita al Mulino Casillo

Una giornata all'insegna della scoperta, dell'innovazione e della tradizione: è quella vissuta dagli alunni delle classi quarte dell'Istituto Alberghiero di Corato, che hanno preso parte alla visita guidata presso il Mulino Casillo, in occasione della Giornata dei Mulini Aperti.Accompagnati dai docenti, i ragazzi hanno potuto immergersi nel mondo del grano, seguendo da vicino l'intero processo di trasformazione: dal chicco selezionato, sin dall'arrivo dei container, fino ad arrivare alla farina pronta per l'utilizzo in cucina e nell'industria alimentare.Grazie al personale tecnico e ai responsabili del mulino, gli studenti hanno assistito a tutte le fasi della lavorazione, partendo dalla pulizia e dall'analisi dei chicchi, alla macinazione, fino alla raffinazione delle farine.Uno degli aspetti più interessanti della visita è stato l'approfondimento sul tema dell'economia circolare, a cui il Gruppo Casillo sta dedicando crescente attenzione attraverso progetti all'avanguardia.In particolare ha suscitato grande curiosità e interesse tra i ragazzi il progetto "Casillo Next Gen Food", un'iniziativa che punta a valorizzare i sottoprodotti della lavorazione del grano trasformandoli in farine degrassate ad alto contenuto proteico vegetale.Queste nuove farine, ottenute da ciò che un tempo sarebbe stato considerato scarto, rappresentano un importante passo verso un'alimentazione più sostenibile e orientata al benessere, particolarmente utile per chi segue regimi alimentari ad alto contenuto proteico, come atleti o persone attente alla nutrizione funzionale."È stato un momento di grande formazione – ha commentato il Dirigente scolastico, prof. Francesco Catalano – non solo per la possibilità di vedere in azione una realtà industriale di primo piano del nostro territorio, ma anche per l'opportunità di riflettere sul futuro dell'alimentazione, sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità, nonché sull'importanza di formare figure professionali in grado di permettere la crescita continua non solo di un'impresa ma di tutta la società".L'esperienza si è conclusa con un momento di confronto, durante il quale gli studenti hanno potuto fare domande, condividere impressioni e ricevere materiale informativo per approfondire quanto appreso.Un'iniziativa che ha saputo coniugare l'importanza della filiera agroalimentare con la necessità di formare le nuove generazioni a un approccio più consapevole e responsabile nei confronti delle risorse e del cibo.Tutte le iniziative organizzate dall'Istituto "Tandoi" sono pubblicate sulle pagine social con l'account @ipctandoicorato