Gli amministratori di condominio: «Stop alle assemblee, impossibile garantire rischio zero di contagio»

«È impossibile garantire il rischio zero di contagio. A garanzia della salute di tutti e in attesa di normative più specifiche, tutte le riunioni condominiali saranno sospese sino a data da destinarsi».È quanto dichiara il gruppo coratino "amministratori di condominio" che ha scelto di continuare a non svolgere le assemblee condominiali in attesa di normative che tutelino anche i condomini e gli amministratori che devono prendere parte alle riunioni.Il lavoro degli studi, tuttavia, continua secondo le modalità adoperate nei mesi scorsi e comunque in linea con le disposizioni nazionali.Hanno sottoscritto la nota: Studio Giovanni Bovino, Domus Aurea della Dr.ssa Caterina Paola, CEDAF di Chiarelli Nicola, TecnoAdmin del dr. Di Franco e Ing. Cappelluti, Studio Dott.ssa Monica Galantucci, GECOND di Leone Giuseppe, Studio Cristoforo Roberto Leuci, Studio amministrazione condominiale del Rag.Lotito Antonio, Studio Mazzilli Giuseppe, Geom. Claudio Olivieri, Studio Administra di Riganti Giovanni, Il condominio del Rag. Tandoi Alfonso