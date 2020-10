Gli auguri al sindaco della Pro Loco di Corato

Con una nota stampa il presidente della Pro loco Gerardo Strippoli invia un messaggio di auguri di buon lavoro al neo eletto sindaco Corrado De Benedittis."Al termine delle consultazioni elettorali, che hanno visto la Pro Loco "Quadratum"rimanere decisamente nel rispetto delle proprie regole statutarie, nel ruoloapartitico e apolitico che la caratterizza, vogliamo esprimere gli auguri alla nuova Amministrazione, condotta dal neo eletto Sindaco Prof. Corrado De Benedittis, ai Consiglieri tutti e a coloro che faranno parte della Giunta.Nei suoi quarantotto anni di storia cittadina la Pro Loco Quadratum ha dimostrato di essere un presidio permanente del Territorio, collaborando con tutte le Amministrazioni che si sono avvicendate, comprese le numerose Amministrazioni Straordinarie, dandoIl proprio contributo per la crescita culturale della Città e la promozione delle sue peculiarità storiche, artistiche e ambientali.Importante il ruolo fondamentale, ormai riconosciuto dalle Istituzioni regionali enazionali, di facilitatori e attuatori di servizi delle Pro Loco d'Italia, grazie all'abnegazione dei soci volontari che offrono una varietà di competenze e professionalità.A tal proposito e a titolo di esempio, citiamo le tante pro Loco pugliesi che gestiscono strutture come infopoint comunali e portuali, pinacoteche, biblioteche, aree archeologiche, naturalistiche, musei, con un servizio qualificato e di notevole risparmio per le Amministrazioni.Sulla base di questi presupposti, dichiariamo la nostra completa disponibilità a collaborare "per il bene della nostra Comunità".