Gli eventi culturali di “Dedicato” si concludono al Cinema Alfieri con due proiezioni gratuite

Il programma degli eventi culturali e artistici promosso dall'Amministrazione del Comune, e attuato grazie alla collaborazione delle numerose realtà associative presenti sul territorio, si completa con la proiezione gratuita presso il Cinema Multisala Alfieri di Corato di due film sulla disabilità.La mattina del 15 gennaio, a partire dalle ore 10,00, verrà infatti proiettato il film "Wonder", che narra le vicende di Auggie in occasione dei primi giorni di scuola.Domenica 22 gennaio, sempre con inizio alle ore 10,00, sarà invece la volta di "Mio fratello rincorre i dinosauri", con il racconto dei primi anni di vita insieme dei fratellini Giacomo e Giovanni.Si tratta di due film, tratti dai libri omonimi, che affrontano il tema della disabilità, la cui proposta di proiettarli è stata infatti formulata da Gocce nell'Oceano, l'associazione di promozione sociale coratina che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale.L'associazione, sempre nell'ambito di Dedicato, si è resa già promotrice di alcuni laboratori di cucina ai quali hanno preso parte quattro adolescenti con disabilità intellettiva che hanno preparato dolci tipici natalizi insieme a un gruppo di bambini più piccoli.Ed è proprio a Gocce nell'Oceano che occorre rivolgersi per poter assistere alle proiezioni, scrivendo un messaggio whatsapp al numero 347 5453224, precisando il numero dei ticket desiderati, che potranno essere ritirati su appuntamento presso la sede operativa della stessa, in via don Luigi Orione, 43.In occasione delle proiezioni saranno messe a disposizione, con la finalità di raccogliere fondi, copie del calendario da scrivania 2023 realizzato dai ragazzi dell'associazione in collaborazione con l'azienda coratina CMA-Lifts.