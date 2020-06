Gli studenti del Coro del Liceo Artistico di Corato come rondini verso il domani

Social Video 4 minuti Il Coro del Liceo Artistico di Corato in "Le rondini"

Un delicato arrivederci al prossimo anno scolastico colmo di speranza quello degli studenti del coro scolastico "Polimnia" del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato.Sulle note dell'intramontabile poesia dei testi di Lucio Dalla come la canzone "Le rondini", gli studenti lanciano il loro messaggio di rinascita e spensieratezza, con le parole "Rinascere, Ricominciare, Ritornare come la primavera, noi come rondini".Coordinati dalla prof.ssa Porzia Volpe, gli alunni Luciana Barile, Alessia Cagnetta, Lilia De Palo, Gabriele Mansueto, Desirée Pellegrini, Giulia Strippoli, Claudia Tandoi, Martina Mazzone, Vincenzo Monterone intonano le note e le parole di "Le rondini", esprimendo il loro desiderio di ritornare fra i banchi di scuola a stringere amicizie e condividere esperienze di formazione e di conoscenza. A loro si uniscono Aurora Lafranceschina, Ylenia Povia, Maria Teresa Varesano in un video montato da Morena Bucci in cui cui trova espressione di leggiadra poesia anche la danza nelle esibizioni di Cristina Cagnetta e Miriam Malerba.Un messaggio augurale di rivedersi tutti il prossimo anno scolastico con la positività tipica dei giovani che guardano al futuro con entusiasmo, certi che "andrà tutto bene".