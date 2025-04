Gli studenti dell’Istituto Tandoi di Corato trionfano al Premio Aimo e Nadia

Con una brillante prova di talento e professionalità, gli studenti dell'Istituto Professionale "L. Tandoi" di Corato si sono aggiudicati il primo posto nella seconda edizione del Premio Aimo e Nadia, prestigioso concorso gastronomico svoltosi presso l'istituto alberghiero di Molfetta.Un riconoscimento che conferma ancora una volta la qualità dell'istruzione e della formazione pugliese nel settore enogastronomico, grazie all'impegno quotidiano di docenti e studenti che puntano all'eccellenza. Il concorso, dedicato al tema dell'"Armonia Mediterranea", ha messo al centro la tradizione culinaria del Sud Italia, rivisitata in chiave moderna.A conquistare la giuria, formata da esperti del settore, sono stati Alessio Di Terlizzi, studente della classe 5^E di sala, e Vincenzo Lops, chef emergente della 5^B, entrambi rappresentanti dell'Ipc Tandoi.I due giovani hanno saputo interpretare con grande sensibilità e tecnica l'anima della cucina mediterranea, proponendo un menù capace di esaltare i sapori autentici della Puglia con un tocco di creatività contemporanea.Sotto la guida dei docenti Enza Valente, referente del concorso, e Pasquale Andreucci, esperto di enogastronomia, i due ragazzi hanno presentato piatti che hanno saputo esprimere al meglio il connubio tra i sapori autentici della Puglia e la creatività culinaria.La proposta culinaria, che includeva vellutata di fave fresche, tartare di gambero viola di Gallipoli e crumble di pane di Altamura e mandorle, è stata accompagnata da un vino bianco che ha esaltato la freschezza degli ingredienti.Alla cerimonia di premiazione erano presenti, tra gli altri, l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, dott. Sebastiano Leo, e lo chef stellato Fabio Pisani, executive del celebre ristorante milanese "Il Luogo di Aimo e Nadia". Oltre alla soddisfazione per il riconoscimento, per i vincitori si apre ora una straordinaria opportunità: sei mesi di esperienza pratica all'interno di un ristorante stellato a Milano, con vitto, alloggio e rimborso mensile garantiti.Al termine del tirocinio, i ragazzi saranno assunti per altri sei mesi, consolidando così un percorso professionale già orientato all'eccellenza. Ma non finisce qui: come premio finale, i due studenti parteciperanno anche a un soggiorno formativo in una dimora Relais & Châteaux in Toscana, dove avranno modo di ampliare ulteriormente le proprie competenze in un contesto esclusivo.Il dirigente scolastico Francesco Catalano ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come questo successo rappresenti una testimonianza concreta dell'impegno dell'Istituto Tandoi nel valorizzare il talento dei propri studenti e offrire loro reali prospettive di crescita professionale. "Alessio e Vincenzo – ha dichiarato – sono l'esempio perfetto di come passione, studio e dedizione possano trasformarsi in un futuro promettente nel mondo della ristorazione d'eccellenza".