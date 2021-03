Grandi nomi per la "Settimana della Cultura" dell'Oriani - Tandoi

Prenderà il via lunedì 22 marzo la "Settimana della Cultura" dell'Oriani - Tandoi di Corato, iniziativa giunta alla sua seconda edizione, con un ricco calendario di appuntamenti destinati alla comunità scolastica e cittadina, e fruibili da remoto secondo le modalità indicate sul sito web di Istituto (www.orianitandoi.edu.it).Esperti di chiara fama dialogheranno con docenti e studenti su numerosi temi di alto spessore culturale: dal cyber-bullismo alla robotica, dalla Shoah – con la presentazione del libro Tana libera tutti: Sami Modiano, il bambino che tornò ad Auschwitz di– al Terrorismo degli anni di piombo, dall'amicizia – con l'intervento di Silvia Avallone, autrice de L'amicizia - al viaggio virtuale nel Foro romano, dalla semantica del Silenzio nella Letteratura antica al colonialismo italiano.In programma, inoltre, due eventi per celebrare ilin occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta: mercoledì 24 marzo alle ore 18 il prof. Aldo Luisi, ordinario di Lingua e Letteratura latina presso l'Università degli Studi di Bari, terrà una lectio magistralis sul messaggio di Dante a 700 anni dalla morte; giovedì 25 alle 20.30 Valerio Meattini, professore ordinario di Filosofia teoretica e Filosofia della mente dell'Università di Bari, terrà la sua lectio su Il Prisma di Dante: il congedo, il viaggio, la libertà.A concludere la fitta serie di appuntamenti, la visione del film Qualcosa nell'aria di O. Assayas, proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2012, e il dibattito con il Sen. Niki Vendola e il direttore del Festival del Cinema Europeo Alberto La Monica."L'idea di una "Settimana della cultura" organizzata dall'Istituto ORIANI-TANDOI – afferma la Dirigente Scolastica, prof.ssa- è nata nel 2020 dal desiderio di offrire alla comunità occasioni di spiccato spessore culturale. Quest'anno non ci siamo tirati indietro e abbiamo messo a punto l'iniziativa anche in un momento storico come quello che stiamo vivendo, tragicamente segnato dalla pandemia. L'auspicio è che questo appuntamento si consolidi e rappresenti una feconda tradizione non solo per gli studenti ma anche per il nostro territorio con il quale da sempre è in essere una forte sinergia".