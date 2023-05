Granoro, a "Tuttofood" i nuovi pack della linea "Dedicato" con la blockchain

La tecnologia sbarca anche sui pack della pasta Granoro: sulle confezioni rivisitate della Linea "Dedicato" il racconto della pasta di filiera dalla geolocalizzazione dell'appezzamento alle attività colturali seguite, sino al momento della raccolta, con la garanzia del rispetto dell'autenticità sull'origine del grano.Granoro, tra le realtà italiane più importanti nel settore pastario, torna protagonista all'interno di una delle fiere di maggior interesse per lo scenario agroalimentare italiano e internazionale.Dall'8 all'11 maggio, infatti, il pastificio pugliese parteciperà a TuttoFood 2023 (Pad. 5 | Stand T25-U28) per presentare al pubblico "Dedicato" il progetto di filiera certificata e tracciata 100%Puglia.Con "Dedicato" Granoro ha scelto di valorizzare l'eccellenza inimitabile del grano pugliese, dando vita a una pasta prodotta esclusivamente con grano duro di alta qualità 100% pugliese, selezionato e coltivato nel rispetto della terra, delle persone e dell'ambiente.Il progetto nato nel 2012 ha previsto un restyling di tutta la linea che rende omaggio alla Puglia, al suo grano e alla sua pasta in chiave contemporanea. I colori e le texture materiche delle confezioni richiamano le pareti calcaree delle mura pugliesi, sulle quali campeggia una spiga di grano dorata che simboleggia l'eccellenza del grano Granoro. I nuovi pack si caratterizzano per l'eleganza, la cura del dettaglio e una raffinata leggerezza.Novità di rilievo del percorso sostenibile di Granoro è l'applicazione della tecnologia blockchain sui pack della linea "Dedicato", grazie alla soluzione My Story™ di Dnv. Si tratta di un processo che, tramite un semplice Qr code, racconta ai consumatori tutte le attività della filiera Dedicato, dalla geolocalizzazione dell'appezzamento alle attività colturali seguite, sino al momento della raccolta, garantendo il rispetto dell'autenticità sull'origine del grano.La tecnologia blockchain agisce come un generatore di fiducia garantendo l'autenticità dei dati e rendendoli attendibili tra stakeholder. Qualsiasi tentativo di manipolare prodotti, dati esistenti o informazioni è reso impossibile.«E' una ulteriore tappa di un percorso – spiega Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro - che permetterà all'azienda di gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione: naturali, finanziarie, umane e relazionali. Ciò si tradurrà in un contributo proattivo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile direttamente correlati al business di Granoro. Gli impegni e gli obiettivi definiti nel Piano Strategico triennale sono destinati alla redazione del nostro primo Bilancio di Sostenibilità».Tra le altre novità presentate da Granoro a Tuttofood 2023 spicca anche il restyling che riguarda gli altri prodotti della Linea Dedicato, come i formati di pasta da 1 kg, l'olio extravergine d'oliva, i legumi, le conserve di pomodoro, la linea all'uovo.LO SHOWCOOKING CON EDOARDO, IL RE DI MASTERCHEF ITALIA 12Le novità presentate da Granoro si fonderanno con i sapori e il gusto di uno show-cooking davvero speciale: nella giornata inaugurale di TuttoFood dell'8 maggio (alle ore 13.00) infatti, presso lo stand Granoro i visitatori potranno ammirare il talento di Edoardo, il vincitore dell'edizione 12 di MasterChef Italia, il Cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy da poco concluso, che ha incantato il pubblico con la sua storia personale e il suo talento definito "pittoresco".Convinto che «il cibo deve unire e non dividere» e che «i miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività» Edoardo delizierà il pubblico con alcune ricette a base di prodotti Granoro.