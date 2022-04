Granoro al fianco del Bari in Serie B

Una partnership consolidata che si rinnova all'insegna di sempre più importanti traguardi. È il connubio trae la, riuscita nell'impresa di riportare nel capoluogo pugliese il grande calcio di serie B, che è stato rinnovato all'indomani della grande festa per la promozione anche per le prossime due stagioni calcistiche (2022/2023 e 2023/2024): il pastificio pugliese sarà infattidei biancorossi, facendo il suo esordio nel secondo campionato nazionale.L'ufficialità del rinnovo contrattuale è stata sancita dalla visita di una rappresentanza della squadra e dello staff tecnico presso lo stabilimento Granoro di Corato, momento celebrativo dopo un cammino trionfale degli uomini guidati da mister Mignani.Il cammino di Granoro al fianco della SSC Bari è iniziato nel 2019, confermando e garantendo il proprio sostegno in questi tre anni anche nei momenti più bui legati alla pandemia, con uno stop lunghissimo dal calcio giocato che ha messo a dura prova il mondo dello sport, e dopo cocenti delusioni sportive che non hanno scalfito il progetto barese anche grazie all'apporto dei partner commerciali come l'azienda della famiglia Mastromauro.«C'è una foto, quella apparsa sulla stampa – spiega, Amministratore Delegato di Granoro - che secondo me esprime più di ogni parola l'entusiasmo e la gioia per un risultato finalmente raggiunto dopo anni di incertezze, sofferenze, sconfitte. Quei sorrisi aperti e festosi, quegli abbracci comunicano a chi li guarda la bellezza e la soddisfazione del raggiungimento della tanto agognata vittoria. Resa possibile perché sostenuti, giocatori e allenatore, da un Presidente onesto, capace, determinato, che ha saputo restituire alla squadra forza e fiducia in sé stessa non lasciandosi intimidire, né fermare, dalle difficoltà (non poche e complesse) incontrate fino alla conclusione di questa brillante stagione».Granoro, infatti, sarà uno dei principali compagni di viaggio dei biancorossi: il logo di Granoro, tra i più importanti pastifici italiani, che da sempre ha valorizzato il binomio sana alimentazione e sport,: inoltre durante l'anno saranno previste delle iniziative collaterali che offriranno all'azienda una decisiva opportunità per stringersi alla squadra, alla città e alla Regione Puglia di cui Bari è capoluogo.A rinforzare questo prezioso e saldo legame con la Città di Bari contribuirà anche la confezione, la, già presentata ufficialmente nel 2019, con i colori biancorossi del Bari che propone in evidenza sul fronte e sul retro del pack il logo della SSC Bari Calcio rappresentato dal "galletto", iconografia storica della squadra barese.«Non abbiamo ancora concluso ufficialmente la stagione in corso, eppure stiamo già annunciando i rinnovi di alcune partnership ormai consolidate come quella con Granoro che sarà al nostro fianco per un altro biennio - spiega, presidente di SSC Bari -. Credo che questo sia, insieme al risultato sportivo raggiunto quest'anno, il segno tangibile della solidità del progetto e dell'enorme lavoro programmatico che abbiamo fatto come società sul territorio e del grande affetto che il tessuto imprenditoriale della città metropolitana di Bari ha per la sua squadra di calcio. Con la famiglia Mastromauro abbiamo condiviso mission e valori aziendali sin dal primo momento e sono felice di avere Granoro con noi anche in questa nuova avventura chiamata Serie B».