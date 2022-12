Granoro celebra il 10° anniversario del progetto di filiera “Dedicato”

Nato nel 2012 come sfida al mercato e al territorio italiano,festeggia il suo. Un percorso che ha premiato la volontà del pastificio pugliese, presente con i suoi prodotti in 180 Paesi al mondo, di avviare, primo del settore in Italia, un percorso di aggregazione che per primo ha coinvolto il settore primario (le aziende cerealicole pugliesi), portandolo a produrre grano duro diper la produzione della propria pasta.Un progetto basato sulla stretta collaborazione di più soggetti della filiera (agricoltori, prima trasformazione e seconda trasformazione) con lo scopo principale e condiviso, di realizzare una produzione alimentare sostenibile, di alta qualità, tracciata dal campo alla tavola. I risultati di questi anni l'hanno premiata.A distanza di 10 anni, l'accordo di filiera vanta l'aggregazione di, una produzione diche hanno permesso di consegnare al mercato circa"Granoro Dedicato" prodotta con grano 100% Puglia, distribuita in tutta Italia e in diversi paesi del mondo.Un progetto che ha intercettato le istanze di politiche agronomiche sostenibili cogliendo la nuova sensibilità per queste tematiche. «Siamo consapevoli che stiamo vivendo un'economia di guerra – spiega, Amministratore Delegato di Granoro. - Gli effetti della pandemia prima e della guerra fra Ucraina e Russia dello scorso febbraio 2022 hanno interrotto molte catene di approvvigionamento, dalle materie da imballaggio fino all'energia, ma riteniamo che proprio nei contesti economici più difficili sia essenziale dare ancora più sostegno al territorio, forza allo sviluppo e alle nostre produzioni di qualità attraverso gli accordi con gli agricoltori».Il sogno che con Dedicato è diventato realtà era produrre una pasta che avesse delle caratteristiche non riproducibili in altri areali d'Italia e del mondo, e portare la Puglia e l'Italia nel mondo. Ed è in quest'ottica che Granoro ha investito anche sulla produzione del Pomodoro e dell'Olio evo DOP e dei Legumi.Granoro, in collaborazione con il CREA - CI di Foggia e a coronamento dei primi dieci anni del progetto di filiera, ha deciso diin omaggio ad, fondatore del Pastificio Granoro che insieme a sua mogliediede vita, nel 1967, a quella che oggi è una tra le più importanti realtà produttive italiane nel settore pastario. "Don Attilio" sarà una varietà medio-precoce, di taglia media, adatta agli ambienti tipici della cerealicoltura pugliese e dalle eccellenti performance qualitative. Lo sviluppo e la diffusione avverrà a partire dalla campagna granaria 2023/2024 e vedrà coinvolte le aziende agricole che partecipano al progetto.– Il 10° anniversario del Progetto "Dedicato" Granoro lo festeggia con i protagonisti della filiera, gli agricoltori dalla cui sapienza si ottiene la materia prima d'eccellenza della pasta: il grano duro. Ilè un omaggio a coloro che si sono particolarmente distinti nella produzione del grano duro con cui l'azienda produce la propria pasta. Grazie alla loro maestria, alla loro passione, alla loro fedeltà Granoro può oggi garantire ai consumatori la migliore qualità possibile.In occasione del 10° Anniversario Granoro ha premiato:Guidone AntonioSorrentino GiancarloDe Lucretiis LucaMascia Luigi Giuseppe RosarioChieffo Donato (classe '79)