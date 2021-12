Granoro premiata dalla Camera di Commercio di Bari come impresa storica del territorio

L'Amministratore Delegato di Granoroha ricevuto presso il Salone San Nicola dellail prestigioso riconoscimento diSi tratta di un bando istituito dallafinalizzato a riconoscere i valori storici della cultura d'impresa del territorio e premiare le imprese che nel tempo hanno trasmesso, con la loro longevità, un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.La lodevole iniziativa ha lo scopo di attestare il valore di tutti gli imprenditori "storici" che continuano, grazie alla loro capacità di rinnovarsi, a contribuire allo sviluppo economico del territorio, rappresentando una preziosa testimonianza della tradizione imprenditoriale locale, nonostante le difficoltà del contesto socio-economico e la complessità della congiuntura economica, mettendo in campo le loro reali energie e seguendo quei principi di qualità che hanno saputo esprimere per lungo tempo.Fondata nel 1967 dal sig. Attilio Mastromauro, discendente da un'antica famiglia di pastai, e da sua moglie, la sig.ra Chiara, Granoro è oggi sotto la guida di Marina e Daniela Mastromauro una tra le più importanti realtà produttive italiane nel settore della pasta secca di semola di grano duro.Una passione di famiglia che si tramanda da oltre 50 anni e un amore, quello per la pasta di alta qualità, riconosciuto negli oltre 180 Paesi del Mondo in cui Granoro è presente.