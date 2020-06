Gratis dal Comune di Corato 18mila mascherine per la città

Saranno i volontari delle associazioni di volontariato iscritte all'albo di Protezione Civile ad avere il compito di distribuire le 18mila mascherine messe a disposizione dal Comune di Corato per la popolazione, con particolare riguardo verso i cittadini in condizioni di necessità.Consegnate oggi alle associazioni del Ser, Misericordia, Gadit, Croce Bianca e Guardie per l'Ambiente, le mascherine in TNT saranno distribuite gratuitamente nella giornata di domani dai volontari sia nell'area del mercato settimanale del sabato che nelle zone della periferia della città come via Nicola Salvi, via Aurelia, via Cassia, via Traiana, via Gigante, rione Belvedere.Una parte dei presidi di protezione sarà distribuita anche nelle aree della movida cittadina nel centro storico.