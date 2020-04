Grave danno al cimitero, rubato ingente quantitativo di cavi elettrici

La riapertura dei cancelli del cimitero di Corato ha riservato una spiacevole sorpresa per la comunità cittadina.Nelle scorse settimane, infatti, ignoti si sono introdotti nel camposanto ed hanno rubato una ingente quantità di cavi elettrici, verosimilmente per ricavarne rame.Un grosso danno denunciato prontamente alle forze dell'ordine da parte dei tecnici del comune intervenuti al cimitero per un sopralluogo.Nel periodo di chiusura, i predoni (saranno le indagini a stabilire se si sia trattato della stessa banda) hanno letteralmente saccheggiato il cimitero di Andria portando via ben 4 chilometri di cavi.Nel periodo in cui tutti siamo stati chiamati a rimanere a casa, purtroppo, i malviventi hanno continuato ad operare arrecando un grave danno per la collettività.