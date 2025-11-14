Grave incidente sul lavoro a Corato: operaio 61enne in prognosi riservata

Il coratino sarebbe caduto riportando gravi lesioni. Indagini in corso di Polizia Locale e Spesal

Un operaio di 61 anni, di Corato, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Bonomo" di Andria dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto in un pastificio della città. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da una pedana mentre era impegnato in alcune operazioni di carico. La caduta gli avrebbe provocato lesioni importanti, richiedendo il tempestivo intervento dei sanitari del 118.Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale di Corato e dei tecnici dello Spesal della Asl di Bari, sotto il coordinamento della Procura di Trani.