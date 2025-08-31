Gravi le condizioni di un uomo finito fuori strada con il suo camion sulla Corato Andria

Sono gravi le condizioni di un uomo, autista di una ditta di Terlizzi, che ieri mattina, sabato 30 agosto è finito fuori strada con il suo camion sulla provinciale 231, che da Corato porta ad Andria.Il pesante automezzo, è finito contro il guard rail che delimita la carreggiata, provocando gravi lesioni al capo ed al tronco al conducente.Sul posto, con i Vigili del fuoco del distaccamento di Corato, sono giunti gli agenti della Polizia locale di Corato e personale sanitario del 118 che hanno trasportato in codice rosso il malcapitato al pronto soccorso del "Lorenzo Bonomo" di Andria.