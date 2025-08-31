Incidente camion
Gravi le condizioni di un uomo finito fuori strada con il suo camion sulla Corato Andria

Ricoverato presso il reparto di neurochirurgia del "Bonomo" di Andria

Corato - domenica 31 agosto 2025 11.58
Sono gravi le condizioni di un uomo, autista di una ditta di Terlizzi, che ieri mattina, sabato 30 agosto è finito fuori strada con il suo camion sulla provinciale 231, che da Corato porta ad Andria.Il pesante automezzo, è finito contro il guard rail che delimita la carreggiata, provocando gravi lesioni al capo ed al tronco al conducente.Sul posto, con i Vigili del fuoco del distaccamento di Corato, sono giunti gli agenti della Polizia locale di Corato e personale sanitario del 118 che hanno trasportato in codice rosso il malcapitato al pronto soccorso del "Lorenzo Bonomo" di Andria.
