Grida d’aiuto da una casa: due passanti eroici evitano il peggio

Pronto intervento sull’estramurale angolo via Gravina: spengono il gas e chiamano i soccorsi. Sul posto Polizia Locale e 118

Due cittadini coratini si sono resi protagonisti di un gesto di grande prontezza e umanità nella tarda mattinata di oggi.Mentre transitavano sull'estramurale, all'angolo con via Gravina, hanno udito delle grida disperate provenire da un'abitazione al pianterreno.Senza esitare, si sono avvicinati e, resisi conto della situazione di pericolo, sono entrati nell'appartamento dove hanno trovato un fornello acceso.I due hanno immediatamente spento il gas e hanno allertato i soccorsi.Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia Locale e il personale sanitario del 118, che hanno preso in carico la persona coinvolta e messo in sicurezza l'area.Il loro intervento ha probabilmente salvato una vita e scongiurato una tragedia.Un esempio concreto di cittadinanza attiva e solidarietà che merita di essere raccontato.