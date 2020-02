Grossa bomba rinvenuta nelle campagne di Corato

Arrugginita, forse lì da decenni, difficile da riconoscere ad occhio nudo. Eppure le Guardie Campestri d Corato, in un giro di perlustrazione nelle campagne di Corato, in contrada Polvere di Rose si sono accorte che quel pezzo di ferro a forma di razzo che giaceva nascosto sul ciglio della strada poteva costituire un pericolo.La guardia si è avvicinata: quella che aveva di fronte a sé era senza dubbio una bomba, di quelle simili a quelle utilizzate nell'ultimo conflitto mondiale.Immediatamente il vigilante ha allertato la Polizia di Stato e gli agenti si sono recati sul posto. Sono dunque stati chiamati anche gli artificieri che hanno effettuato il sopralluogo e messo in sicurezza l'ordigno, rimuovendolo.Sarà l'esame approfondito sull'oggetto ritrovato a rivelare il potenziale pericolo dell'ordigno e soprattutto la sua epoca.