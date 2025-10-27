Groupintown premiata da MSC Crociere
Groupintown premiata da MSC Crociere
Speciale

Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia

L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”

Corato - lunedì 27 ottobre 2025 13.01 Sponsorizzato
Una conferma che profuma di eccellenza e orgoglio pugliese. Per il terzo anno consecutivo, l'agenzia viaggi Groupintown, con sede principale a Trani e filiali a Molfetta, Andria e Barletta, è stata premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d'Italia, ricevendo il "Best General Production", considerato il premio più ambito e prestigioso assegnato dalla compagnia.

La cerimonia si è svolta a bordo della MSC Seaview, durante la crociera-evento All Star Of The Seas 2025, salpata da Civitavecchia il 22 ottobre e approdata a Barcellona il 25 ottobre.
La serata di premiazione, tenutasi il 24 ottobre, ha riunito i migliori agenti di viaggio italiani in un evento che celebra l'eccellenza, la collaborazione e la forza del network tra MSC Crociere e le sue agenzie partner.

A consegnare il riconoscimento a Groupintown sono stati:
  • Leonardo Massa, Vice President Southern Europe e Managing Director Italia di MSC Crociere;
  • Luca Valentini, Direttore Commerciale Italia;
  • Fabio Candiani, Direttore Vendite;
  • Mario Martini, figura di riferimento nel management MSC;
  • Giuseppe Lupelli, Area Manager Puglia e Sicilia;
  • Gennaro Doronzo, Sales Agent in Puglia.
"Siamo cresciuti insieme alle agenzie di viaggio: il nostro successo nasce dal dialogo costante con chi ogni giorno racconta e promuove il prodotto MSC al mercato," ha dichiarato Leonardo Massa durante la cerimonia.
"Questo riconoscimento testimonia l'importanza delle agenzie come partner strategici, capaci di trasmettere il nuovo concetto di crociera come esperienza di viaggio, fatta di emozioni, scoperta e qualità del servizio."

Per Groupintown, questo traguardo rappresenta la conferma di un percorso costruito su passione, professionalità e innovazione.
Nata a Trani e cresciuta nel cuore della BAT, l'agenzia si è affermata come punto di riferimento del turismo italiano, capace di coniugare radicamento territoriale e visione nazionale.

"Essere premiati per la terza volta consecutiva come Miglior Agenzia d'Italia da MSC Crociere è motivo di grande orgoglio – commenta il management di Groupintown –. Questo riconoscimento premia la dedizione del nostro team e la fiducia dei nostri clienti, che ci motivano ogni giorno a fare sempre meglio."

Un risultato che consolida la leadership di Groupintown tra le agenzie più performanti e innovative del Paese, e che porta ancora una volta Trani e la Puglia alla ribalta nazionale come esempi di eccellenza, affidabilità e spirito imprenditoriale.
  • eventi
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
27 ottobre 2025 Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
Altri contenuti a tema
Due laboratori di Halloween per bambini al Museo di Corato Eventi Due laboratori di Halloween per bambini al Museo di Corato Appuntamento previsto per venerdì 31 ottobre
A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi Cultura A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi In programma a partire dal 25 ottobre
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom Un nuovo spazio dedicato al design, alla qualità e alla personalizzazione degli ambienti domestici
Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni" Eventi Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni" Appuntamento previsto domenica 19 ottobre
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE Attualità Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE I beni visitabili sono stati resi noti nella conferenza svoltasi ad Andria nella mattinata di giovedì 9 ottobre
Tappa a Corato del festival "Canyon Balloon - Un soffio di Mediterraneo" Eventi Tappa a Corato del festival "Canyon Balloon - Un soffio di Mediterraneo" La terza edizione del festival delle mongolfiere, in programma dal 10 al 25 ottobre
Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Via Chicoli ospiterà Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear, con street food e animazione per tutta la famiglia
"DesTEENazione": oltre 3 milioni di euro per i giovani Attualità "DesTEENazione": oltre 3 milioni di euro per i giovani Previsto l'allestimento a Corato di uno spazio multifunzionale per adolescenti
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
27 ottobre 2025 Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper
27 ottobre 2025 Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper
Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato
27 ottobre 2025 Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato
A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025
27 ottobre 2025 A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari
Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese
27 ottobre 2025 Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra a Bari
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra a Bari
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.