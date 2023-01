I crateri di Via Francavilla colpiscono ancora: danni alle auto sempre più frequenti

Duecento euro per il semiasse più altri cinquanta per la ruota, messa fuori uso. Questo è il prezzo che ha dovuto pagare un nostro concittadino per colpa di un fosso (uno dei tanti) su Via Francavilla, sempre più ricca di veri e propri crateri.Delle trappole in piena regola, profondi alcuni centimetri, molti dei quali vicinissimi tra loro, impossibili da scansare anche per i più abili degli automobilisti, che si avventurano in spericolate gincane per preservare l'auto da seri danni.«Percorro quotidianamente quella strada perché i miei genitori vivono proprio tra Corato e Ruvo - ci dice il nostro lettore. - La strada sta diventando sempre più impraticabile, è davvero difficile non fare danni, anche a velocità ridotte. Tra l'altro scansare i fossi è anche pericoloso perché la carreggiata molto ristretta potrebbe facilmente causare frontali, specie nelle ore più trafficate. La sera poi, nonostante sia una strada molto utilizzata da coratini e ruvesi, manca completamente un impianto di illuminazione, anche minimo. - Poi conclude - Ciò che è accaduto alla mia auto è quasi all'ordine del giorno, tantissime volte mi capita di vedere altri automobilisti in difficoltà o in panne per via di questi fossi letali».Tra le tante strade malconce della nostra città, Via Francavilla è una di quelle messe peggio. L'articolo, che di per sé non è giornalismo da Pulitzer, abbiamo deciso di scriverlo comunque, nella speranza che possa smuovere qualcosa a chi di dovere, nella speranza che la manutenzione del manto stradale sia finalmente attuata, in quello e in altri punti critici della città.