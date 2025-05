I giovani talenti del Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" illuminano il cinema indipendente

È disponibile da oggi su Prime Video il cortometraggio Le Scale Invisibili, già vincitore del secondo posto al festival "4 giorni su se7", e ora distribuito in otto Paesi: Italia, Stati Uniti, Francia, Spagna, Germania, Svezia, Australia e Regno Unito.L'opera unisce narrazione poetica e visione cinematografica ed è interpretata da Gabriele Kristian Faraca, autore del soggetto e protagonista, e Deborah Rocco, direttrice de Il Piccolo Academy, che presta la professionalità e voce narrante all'intero racconto.Il film è dedicato alla nonna di Faraca, scomparsa di recente: un tributo intimo che si riflette nel tono delicato e nel tema della memoria che attraversa l'intera narrazione.A dirigere il corto è Gustavo Garrafa, regista e artista visivo calabrese già noto per OOP Saga, anch'esso disponibile su Prime Video. Garrafa ha firmato regia, VFX e fotografia, creando un'opera visivamente intensa realizzata in meno di 96 ore. Il suo stile, che unisce sperimentazione visiva e profondità narrativa, sta trovando sempre più spazio anche nel circuito internazionale del cinema indipendente.Prodotto nel contesto del concorso "4 giorni su se7", ideato da Michele Pinto, promotore del cinema rapido e inclusivo, il cortometraggio è nato da una sfida creativa: scrivere, girare e montare un film in quattro giorni.Dal 15 al 18 maggio, quattro troupes provenienti da tutta Italia e non solo, hanno abitato la città di Corato per quattro giorni, presso le strutture e i locali convenzionati con l'organizzazione.Nel corso della residenza artistica, ogni troupe dovrà realizzare un video in full HD o 4K - della durata max di 15 minuti - di fiction o documentaristico che valorizzino la storia, la cultura, il patrimonio ed il folklore del territorio.Ogni squadra disponeva di materiale informativo e di approfondimento, predisposto in piccoli reportage che illustrano la città di Corato, realizzati proprio dagli studenti del Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" di Corato.Nato dall'esperienza dell'Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, il festival internazionale dedicato al cinema audiovisivo indipendente, diretto dallo stesso Michele Pinto, "4 giorni su se7" rappresenta un'occasione esclusiva e prestigiosa di valorizzazione della ricchezza e del patrimonio artistico, culturale, architettonico, sociale, folkloristico ed enogastronomico di Corato e del suo territorio, nonché del suo tessuto commerciale, basti pensare che i corti realizzati nelle precedenti edizioni hanno portato l'immagine della città in giro per il mondo, con la partecipazione ad oltre 40 festival, tenutisi in tutti e 5 i continenti."4 giorni su se7", è un contest dedicato agli autori del cinema indipendente, ideato da Arcadia Kinema, patrocinato economicamente dal Comune di Corato e con il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo.Le Scale Invisibili è emerso come una delle opere più apprezzate per il suo impatto emotivo e coerenza stilistica.Accanto a Faraca e Rocco, figura la giovane Giada Marmo nel ruolo di Angelina, simbolo del viaggio interiore del protagonista. Fondamentale il contributo dei giovani del territorio: Christian Di Fonso, Matteo La Vista, Nicolas Fanelli, Celeste D'aniello e Gianmichele Cannone, studenti della scuola locale che hanno collaborato come attori e assistenti.Su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon attiva in oltre 240 Paesi, il film trova ora una distribuzione internazionale che valorizza la sua portata simbolica e l'artigianalità con cui è stato costruito.La presenza sulla piattaforma rappresenta un ulteriore passo in avanti per Garrafa, che si prepara al lancio del suo nuovo lungometraggio: "OOP Saga 2", attualmente in fase di post-produzione.Le Scale Invisibili è un'opera che parla al cuore, realizzata con pochi mezzi e molta verità. Da Corato al mondo, un piccolo film che racconta grandi emozioni.