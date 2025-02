A distanza di tre anni dall'incontro tenuto con le classi di scenografia e architettura, Domenico Marcone Manager della M3DO desidera condividere le testimonianze entusiaste degli studenti che hanno partecipato al percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (in breve PCTO), ex alternanza scuola-lavoro, i percorsi formativi di alternanza utili a orientare gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e sviluppare competenze trasversali.È stata un'esperienza indimenticabile, racconta Marcone, lavorare con i ragazzi del liceo artistico, aiutandoli a trasformare le loro idee in progetti concreti.In poco più di 20 ore, tra il mio studio in via Cincinnato e la scuola, abbiamo sperimentato diverse tecnologie e materiali, introducendoli alle tecniche di lavorazione più avanzate.Sono rimasto particolarmente colpito dalla loro capacità di utilizzare strumenti semplici, come taglierini e pennelli, insieme a materiali innovativi. Hanno creato forme complesse che abbiamo poi lavorato con macchine a controllo numerico, laser e stampanti UV, realizzando manufatti scenografici e architettonici tridimensionali.Il percorso è stato molto formativo ed emozionante, e ringrazio il liceo artistico per la fiducia accordatami.Le testimonianze di alcuni ex studenti, che hanno scelto di proseguire in questo campo, confermano l'importanza di collaborazioni tra scuola e imprese locali per stimolare la creatività dei giovani e offrire nuove opportunità sul territorio.Desidero ringraziare in particolare il preside Gallo e i docenti Rubini, Ferrari e Pastoressa per la loro disponibilità e apertura al nuovo."Al Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, spiega Francesco Fallacara studente lo scorso anno, ho vissuto insieme ai miei compagni un'esperienza che ha acceso in me una fiamma creativa inestinguibile. Abbiamo avuto il piacere di vivere un PCTO illuminante, e grazie alla guida di Domenico Marcone, mi sono immerso nel mondo affascinante dei materiali innovativi, come il polistirolo e il polifoam.Nel suo laboratorio, un santuario della creatività, ho assistito a una vera e propria alchimia: materie prime grezze si trasformavano in opere d'arte tridimensionali, pronte a prendere vita in progetti architettonici ambiziosi. La macchina di taglio laser, con la sua precisione chirurgica, era come una bacchetta magica che trasformava i miei disegni in realtà tangibili. Ogni taglio, ogni incisione era un passo verso la realizzazione di un sogno.La macchina a filo caldo, poi, era un'estensione della mia immaginazione. Con essa, il polistirolo si plasmò nelle forme più disparate, dalle miniature più delicate ai grandi volumi che mi lasciavano senza fiato. In quel laboratorio, ho compreso che le mie mani, guidate dalla tecnologia, erano in grado di dare forma alle mie idee più audaci.Quell'esperienza è stata un punto di svolta. Non solo ho acquisito competenze tecniche preziose, ma ho anche scoperto una passione che mi accompagnerà per tutta la vita. L'architettura, un tempo un sogno lontano, è diventata la mia meta. Grazie a quel percorso, mi sento pronto ad affrontare le sfide future con entusiasmo e determinazioneL'esperienza vissuta durante l'ultimo anno di studi presso il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi, aggiunge Fabio Chieppa, grazie al progetto PCTO, ha rappresentato un'opportunità straordinaria per approfondire l'impiego di tecnologie avanzate di modellazione e lavorazione di materiali plastici. Il progetto è stato coordinato dal nostro liceo con il fondamentale supporto del professor Antonio Quagliarella e del docente Domenico Marcone, che ci hanno guidato in un percorso formativo altamente specializzante. In particolare, abbiamo avuto modo di esplorare in dettaglio l'innovativa tecnologia di taglio laser, utilizzata nel laboratorio del professor Marcone per lavorare materiali come il polistirolo e il polifoam .L'approfondimento delle tecniche di lavorazione dei materiali e il processo di taglio laser ci hanno consentito di realizzare modelli architettonici di una certa complessità, permettendoci di analizzare con attenzione le caratteristiche fisiche e le proprietà dei materiali utilizzati.Il docente Marcone ha avuto un ruolo fondamentale nel guidarci attraverso le diverse fasi di lavorazione, spiegando con estrema chiarezza le tecniche adottate e il lavoro che sta dietro alla realizzazione del prodotto finale, il quale, spesso, risulta più articolato e dettagliato di quanto appaia a prima vista.Per chi, come me, ha scelto di proseguire gli studi nel campo dell'architettura, quest'esperienza si è rivelata estremamente formativa, facilitando l'introduzione nel mondo della modellazione e della progettazione dei materiali. La decisione di focalizzare il progetto PCTO sulla studio delle tecniche di modellazione è stata, con il tempo, estremamente vantaggiosa e illuminante, poiché, in ambito accademico e professionale, raramente si ha la possibilità di osservare in modo così diretto i processi produttivi che portano alla realizzazione di modelli architettonici o artistici complessi. Questo percorso ha rappresentato, quindi, una base solida di conoscenze pratiche e teoriche, un valore aggiunto fondamentale per la mia futura carriera