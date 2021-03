Il 30 marzo torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Grande Progetto "Adeguamento Ferroviario Area Metropolitana Nord Barese". Intervento "Raddoppio tratta Corato-Andria Sud Linea Ferroviaria Bari-Barletta. Realizzazione sottopasso ferroviario Km. 45+ 213 e relativa viabilità per soppressione P.L. Km. 45+071 Linea Ferroviaria Bari-Barletta. Acquisizione al patrimonio comunale opere urbanizzazione (sottopasso ferroviario e relativa viabilità) realizzate dalla Società "Ferrotramviaria Spa" ed approvazione schema di convenzione per consegna anticipata e definitiva. Variante Urbanistica puntuale al P.I.P. in zona D1/B approvato con delibera di C.C.n. 533 del 27 novembre 1987, tesa a ridisegnare la maglia "M" attraverso uno scambio tra aree per "verde pubblico" e aree per "lotti edificabili", con permuta di aree di proprietà comunale, nonché al completamento delle previsioni di Piano. Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 – Art. 194 co.1 lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1319/2020 e dal Decreto Collegiale n. 104/2021 resi dalla terza Sez. del TAR Puglia – Bari, a conclusione del giudizio amministrativo contrassegnato al n. 1431/2019 R.R. proposto c/ Comune di Corato.

Il presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, ha convocato la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, che si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione il 30 marzo 2021 alle ore 17:30 ed occorrendo in 2^ convocazione il 6 aprile 2021 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:Si precisa che il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. A tal fine, il pubblico non potrà essere ammesso. La pubblicità della seduta sarà, comunque, assicurata attraverso la diffusione via streaming.