Il Comune di Corato, in collaborazione con l'associazione culturale "Treno della memoria", ha pubblicato sul sito istituzionale l'avviso pubblico per la partecipazione di 30 giovani, tra i 18 e i 30 anni, al progetto "Treno della memoria". Un tuffo nel passato che spezza la continuità del presente per gettare le nuove fondamenta del futuro attraverso la divulgazione alle nuove generazioni, che si mettono in viaggio per conoscere gli orrori che l'odio e l'indifferenza hanno creato.Per l'edizione 2023, l'associazione culturale "Treno della memoria" ha deciso di sviluppare due differenti modalità: un viaggio dicon destinazione Cracovia e un viaggio di nove giorni che prevede la visita di Berlino e Cracovia.Il progetto si svilupperà, quindi, in due fasi, tra loro consequenziali: un ciclo di appuntamenti (in presenza e on line) attraverso i quali si intende fornire a chi parteciperà gli strumenti indispensabili per affrontare con consapevolezza il viaggio; il viaggio dicon bus granturismo che prevede la visita die died in particolare del ghetto ebraico, della fabbrica die i campi di sterminio diche si svolgeranno – salvo cause di forza maggiore – tra i mesi di gennaio e marzo 2023.Possono fare domanda e ottenere il cofinanziamento del Comune per partecipare al progetto "Il Treno della memoria" tutti i residenti nel Comune di Corato, che abbiano preferibilmente un'età compresa tra 18 e 30 anni, che non abbiano mai partecipato al progetto "Il Treno della memoria" o ad analoghi progetti organizzati da altri Enti.La quota di partecipazione di 409 euro a persona comprende il viaggio in pullman andata e ritorno, l'alloggio, prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei, assicurazione.Il Comune di Corato parteciperà con una contribuzione di 250 euro per ciascun ragazzo, mentre la restante parte (160 euro) sarà a carico dei partecipanti e da versare direttamente agli organizzatori.La domanda di partecipazione,, dovrà indicare nell'oggetto "" e, nel corpo, contenere nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico e indirizzo e-mail del richiedente,Le domande di partecipazione dovranno pervenireprotocollo@pec.comune.corato.ba.it oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo dell'EnteSi procederà alla selezione secondo il seguente criterio dell'Isee, indicatore della situazione economica equivalente posseduto dal nucleo familiare.«Non c'è futuro senza memoria, in quanto la comprensione del presente passa attraverso la comprensione di contesti storici dentro cui siamo inseriti. Il Comune, anche quest'anno, ha voluto favorire la partecipazione giovanile al "Treno della memoria", supportando in buona parte il costo del viaggio» ha commentato, Sindaco di Corato.«Quest'amministrazione conferma e rilancia il proprio impegno a promuovere tutte le iniziative idonee a ricordare il buio della nostra storia recente» ha aggiunto l'assessore alle politiche giovanili. «Ricordare il buio significa poterlo riconoscere anche nelle ombre di cui, purtroppo, non fa difetto nemmeno il nostro presente. La novità di quest'anno è che nella selezione dei partecipanti all'avviso avranno priorità quelli con gli Isee più bassi, come riteniamo sia giusto in una società che crede che per affrontare la stessa gara si debba partire tutti dalla stessa linea. Non possiamo non ricordare, per ogni risultato raggiunto, l'impegno profuso dall'ufficio e dal dirigente Giuseppe Sciscioli cui va il nostro ringraziamento».Ulteriori informazioni e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Corato (link)