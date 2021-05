Il Comune di Corato a portata di smartphone con la app Municipium

Il Comune di Corato si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare con un'applicazione per smartphone. Si tratta di Municipium, app del Gruppo Maggioli, la più completa e la più premiata, già attiva con successo in più di 1000 enti italiani.Municipium è lo strumento adatto a un'Amministrazione digitale e amica del cittadino perché permette una comunicazione semplice e immediata a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini e i cittadini possono interagire con il proprio Comune.L'app offre infatti al Comune la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push, e di segnalare gli eventi presenti sul territorio. I cittadini possono condividere eventi e news comunali via sms, Whatsapp e social network direttamente dall'App, e possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura.Municipium fornisce anche un'ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata porta-a-porta: all'interno ci sono informazioni sui centri di raccolta comunale, il ritiro rifiuti ingombranti e un glossario per differenziare correttamente i rifiuti.Grazie al modulo Protezione Civile, il Comune può infine informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, comunicare bollettini meteo e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare in caso di emergenza.Tramite Municipium, il cittadino potrà partecipare a sondaggi importanti organizzati dal Comune, e col Fascicolo Digitale potrà ricevere dal Comune messaggi personalizzati per qualsiasi evenienza.Il Consigliere Giuseppe Di Bartolomeo, Capogruppo di Rimettiamo in Moto la Città, che ha seguito il progetto dalla sua nascita:"La Digitalizzazione è uno dei temi portanti nel programma dell'Amministrazione. Oggi con Municipium offriamo ai Coratini la possibilità di interagire in modo più facile ed efficiente con il Comune, cominciando ad abbattere quel muro presente tra cittadino e pubblica amministrazione. L'App già al suo lancio presenta svariate funzionalità e servizi, ma saranno i cittadini con il loro utilizzo ad essere protagonisti contribuendo al suo arricchimento, in questo percorso di rivoluzione digitale appena avviato e che riserverà tante sorprese."Un percorso importante e necessario per il sindaco De Benedittis:"Ringrazio il giovane consigliere comunale per l'impegno e la tenacia con cui sta promuovendo il processo di digitalizzazione del nostro Comune.Si tratta di un percorso importante e necessario, funzionale al miglioramento dei servizi e della qualità della vita della cittadinanza.