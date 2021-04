Il Comune di Corato cerca un revisore dei conti

Professionisti Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o Revisori dei Conti degli Enti Locali iscritti all'Albo tenuto presso il Ministero dell'Interno;

Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione;

Dirigenti della Pubblica Amministrazione, con specifiche competenze in materia contabile e finanziaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.

Sul sito del Comune di Corato è stato pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di Revisore Contabile indipendente che assumerà l'incarico di effettuare tutte le verifiche amministrativo-contabili relativeL'attività di verifica riguarderà i documenti giustificativi relativi a alle voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario preventivo, dell'esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dei principi contabili e da quanto indicato nel "Manuale unico di rendicontazione".L'attività si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto, redatto secondo le specifiche e i modelli di verbale e relativi allegati predisposti dal Servizio Centrale.Nello svolgimento delle verifiche di competenza, il Revisore dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle linee guida e dalle disposizioni operative definite dal Ministero dell'Interno, dal Servizio Centrale, dal Manuale Unico di Rendicontazione in vigore e dalle specifiche indicazioni contenute nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti di affidamento delle attività progettuali agli Enti attuatori.Destinatari della selezione sono:La domanda, indirizzata al Settore Servizi Sociali dovrà essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata, all'indirizzoe riportare il seguente oggetto:Le domande di partecipazione all'Avviso dovranno pervenire al Comune di Corato esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it , mediante invio della documentazione firmata digitalmenteLa scelta dell'incaricato avverrà tramite procedura comparativa dei curricula condotta da apposita Commissione.Per eventuali chiarimenti e informazioni relative al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it L'avviso completo è disponibile sull'Albo Pretorio del Comune di Corato al link http://trasparenza.comune.corato.ba.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/27934?p_auth=KA3kjOq6