Il Comune di Corato e il DUC insieme per valorizzare il centro antico

L'Amministrazione Comunale di Corato, in collaborazione con il DUC (Distretto Urbano del Commercio), sta implementando una serie di misure mirate a valorizzare, rivitalizzare e rigenerare il centro antico, un piccolo borgo ricco di storia e potenzialità.L'assessora Varesano sottolinea che gli immobili a piano terra del borgo hanno storicamente avuto una destinazione residenziale, mentre in altre zone della città, anche nelle vie centrali, stiamo assistendo a una preoccupante desertificazione commerciale, con serrande e porte che si chiudono sempre più spesso.Per affrontare questa situazione, è stato pensato un avviso pubblico che metta in contatto la domanda con l'offerta di spazi commerciali, creando una sinergia tra pubblico e privato.I proprietari di locali situati nel borgo antico, fino al 15 novembre, possono candidare i loro immobili, rendendoli disponibili per nuove iniziative. Questo approccio innovativo prevede l'introduzione di deroghe significative che consentiranno ai locali, che fino a ieri non avevano i requisiti necessari, di essere utilizzati per l'insediamento di piccoli laboratori, attività culturali, commerciali o semplicemente come vetrine.Il coinvolgimento attivo dei proprietari e degli operatori economici sarà fondamentale per restituire vita e vitalità a questo angolo della nostra città.