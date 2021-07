Il Consiglio Comunale torna in aula: si votano anche le nuove tariffe TARI

Presa d'atto della deliberazione 85/2021/VSGC del 28.05.2021 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia. Rendiconto della gestione Esercizio Finanziario 2020 approvato con deliberazione n. 28/2021: Rettifica nella composizione dell'allegato A2) del risultato di Amministrazione - quote vincolate - a seguito di verifica della certificazione COVID 19. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'Esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000. Provvedimento di riequilibrio. Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione modifiche in recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 116/2020. Tassa sui rifiuti (Tari). Presa d'atto PEF e approvazione delle tariffe per l'anno 2021. Grande Progetto "Adeguamento Ferroviario dell'Area Metropolitana Nord Barese". Intervento di "Raddoppio della tratta Corato-Andria Sud della Linea Ferroviaria Bari-Barletta. Realizzazione del sovrappasso ferroviario al Km 47+682,36 per la soppressione del P.L. al Km 47+667 della linea Ferroviaria Bari-Barletta e relativa viabilità Complanare in corrispondenza della progressiva Km 17+270 della S.P. 168 Barletta-Corato per la soppressione del P.L. Km 47+073". Acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione (viabilità Complanare) realizzate dalla Società "Ferrotramviaria SpA" ed approvazione schema di convenzione per consegna anticipata e definitiva. Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato di Corato. Approvazione del progetto definitivo costituente adozione di variante urbanistica al PRG ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. Rinnovo adesione all'Associazione dei Comuni "Cuore della Puglia". Approvazione schema di convenzione.

Convocata la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. La riunione della massima assise cittadina si svolgerà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in prima convocazione venerdì 30 luglio 2021 con inizio alle ore 16:00 ed occorrendo in seconda convocazione lunedì 2 agosto 2021 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:Si precisa che il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. A tal fine, il pubblico non potrà essere ammesso.La pubblicità della seduta sarà, comunque, assicurata attraverso la diffusione via streaming.