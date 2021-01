Il Covid toglie colore al Carnevale, annullate le sfilate

Considerando il particolare momento che stiamo vivendo, la continua situazione di emergenza sanitaria, le oggettive difficoltà, le restrizioni di sicurezza imposte e il rispetto per coloro che stanno soffrendo a causa della pandemia, la Pro Loco "Quadratum", in qualità di organizzatrice ufficiale del Carnevale Coratino, dichiara annullate le sfilate del 07/14/16 febbraio. Ciò anche in allineamento con le altre manifestazioni carnascialesche.«Ci dispiace molto, soprattutto perché il Carnevale Coratino è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, divenendo a pieno titolo una delle manifestazioni socio culturali di punta della nostra Città, capace, con tutte le sue iniziative principali e collaterali, di essere un vero e proprio attrattore per i cittadini e per gli innumerevoli visitatori, andando ad occupare un tassello importante nellarete dei Carnevali Pugliesi».La Pro Loco, di concerto con l'Amministrazione Comunale, valuterà la possibilità di iniziative alternative e, qualora la situazione epidemiologica lo consentirà, di valutare proposte di attività legate al Carnevale nella stagione estiva.