Il Donatore come Supereroe, il concorso creativo indetto da Avis Corato

Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.⁣

La partecipazione è gratuita .

Per partecipare si richiede di inviare il proprio elaborato in formato PNG e PDF all'indirizzo e-mail: aviscorato@gmail.com entro le ore 15.00 del 30 settembre 2020. ⁣

Tutti i contenuti inviati saranno pubblicati in un album dedicato sulla pagina Facebook di Avis Corato. ⁣

L'elaborato che otterrà più "Mi Piace" sarà decretato il vincitore del nostro contest. ⁣

Un concorso creativo per decretare l'immagine ufficiale della campagna invernale dell'Avis Corato che chiama a raccolta illustratori, creativi e designer.«Quest'anno, per la campagna estiva dell'Avis, abbiamo descritto il donatore come un Supereroe del quotidiano, uomini e donne impegnati in un piccolo gesto di grande altruismo e solidarietà, senza indossare maschera e mantello. ⁣- dichiarano dalla sede cittadina.Ma chi è davvero il Donatore? Raccontatecelo voi con un po' di creatività: partecipate al nostro contest con un disegno o un'illustrazione e mostrateci la vostra personale rielaborazione artistica del donatore supereroe». ⁣«Condividi il tuo elaborato tramite i tuoi profili social e cerca di accumulare più "Mi Piace" possibile per scalare la classifica e vincere. ⁣ Il disegno o l'illustrazione più votata diventerà l'immagine ufficiale della campagna Avis invernale».