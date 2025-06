Il dottor Giampaolo Patruno coratino nuovo Questore di Ravenna

Il Consiglio di amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha deliberato il conferimento di nuovi incarichi per numerosi Dirigenti Superiori della Polizia di Stato. Per il dottor Giampaolo Patruno, Questore di Macerata dal 30 aprile dello scorso anno è giunto il trasferimento, a far data dal 1° luglio a Questore della provincia di Ravenna.Ricordiamo come il valente Dirigente superiore della Pubblica Sicurezza, nell'agosto del 2015 giunse ad Andria a dirigere il Commissariato di Pubblica Sicurezza, luogo da sempre autentico avamposto di frontiera della legalità contro la criminalità organizzata, incarico che Giampaolo Patruno concluse nel novembre del 2017 quando per avanzamento di grado andò a ricoprire le funzioni di Questore vicario a Pistoia.Via via, nel corso di questi anni incarichi sempre più importanti per numerosi capoluoghi italiani, tra l'Emilia Romagna, il Molise, la Toscana e le Marche, fino a giungere a quello di Questore di Macerata. A giorni, il Capo della Polizia, il dirigente generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, provvederà alla notifica del decreto di assegnazione del nuovo incarico per il dottor Giampaolo Patruno, quale Questore di Ravenna.Poliziotto noto per le sue indubbie doti investigative insieme a quelle umane, Patruno è una delle figure simbolo che meglio hanno contrassegnato, negli anni, lo spirito della riforma della Pubblica Sicurezza, che dal 1981 ha contrassegnato la Polizia di Stato come prima forza di polizia civile a competenza generale, ridisegnando democraticamente e in maniera più funzionale, il sistema della Pubblica Sicurezza nel nostro Paese.