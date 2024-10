Il fuoco colpisce ancora a Corato: due incendi e due auto distrutte

Due incendi, in poche ore, a Corato, città che non trova pace: bruciano altrettante auto in due episodi distinti, a soli tre giorni dall'ultimo rogo, avvenuto venerdì in via Morelli. Il primo incendio, intorno alle 20.30 di domenica, in un deposito di auto ubicato sulla strada provinciale 231, dove è andata in fumo una Alfa Romeo Gt.Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intero piazzale, nel quale si trovavano parcheggiati anche altri veicoli. Per gli accertamenti del caso, invece, sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato. Poche ore dopo, nel corso della notte fra domenica e lunedì, alle 3.30, un'altra auto è stata completamente distrutta dalle fiamme: si tratta di una Fiat 500 parcheggiata in piazza don Masciavè.Anche per questo secondo rogo sono accorsi i vigili del fuoco di Corato, per cercare di limitare ulteriori conseguenze all'auto e domare le fiamme, partite dal vano motore. Sul luogo, oltre al personale del 115, anche i carabinieri della stazione cittadina per avviare le prime indagini. Nel primo, come anche nel secondo caso, la natura dell'incendio resta ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti: si cercherà di ricostruirla, oltre ai rilievi su entrambi i mezzi, tramite la visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza pubbliche e private installate in zona.Il computo delle auto incendiate, intanto, si allunga: quattro negli ultimi tre giorni. Una frequenza che lascia poco spazio a ipotesi diverse da quella dell'azione dolosa.