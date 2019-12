Il grido di aiuto di ANPANA: «Aiutateci a curare Natalino»

Soltanto un costoso intervento chirurgico potrà salvare la vita di Natalino, il cagnolino investito su via Francavilla nella tarda serata di sabato.Natalino è un cucciolo randagio di circa 4 mesi. A causa dell'incidente ha subito delle brutte fratture alle zampe anteriori e rischia di rimanere paralizzato qualora non venga sottoposto ad un delicato e costoso intervento chirurgico in una clinica specializzata.I volontari dell'ANPANA di Corato, che si occupano di animali in difficoltà, non riescono a sostenere le spese per sottoporre Natalino alle cure.«Da inizio anno sono tanti gli animali che abbiamo fatto curare a nostre spese. I volontari si autotassano ma purtroppo sono tanti i casi di animali che necessitano di cure importanti come quelle di Natalino. Non riusciamo a sostenere i costi dell'intervento chirurgico per cui ci affidiamo al buon cuore della cittadinanza affinché possa aiutarci a salvare la vita di questo cagnolino altrimenti destinato a rimanere gravemente disabile» spiegano i volontari.È stata avviata una raccolta fondi per poter consentire le cure per Natalino. I volontari sono disponibili a rendicontare ogni spesa sostenuta per l'intervento e la riabilitazione del cagnolino. Chi volesse può effettuare una donazione al seguente IBAN: IT57M3608105138219592219599 .La cifra da raggiungere è di 1600 euro.