Il lavoro femminile dopo il Covid, raccontaci la tua storia

Come è cambiato il mondo del lavoro con la pandemia da Covid-19? Abbiamo deciso di chiederlo alle donne dei nostri territori per raccontarne le storie. I dati rivelano che l'occupazione femminile sia stata quella più penalizzata dall'emergenza sanitaria, ma i numeri non sono tutto.Dietro i grafici e le tabelle ci sono le persone. Chi ha perso il lavoro, chi ha dovuto reinventarlo e chi si è semplicemente adeguato. Abbiamo preparato il modulo che vedete qui sotto per rivolgere a voi queste domande.Avete carta bianca per raccontarci la vostra esperienza. Ci piacerebbe parlarne direttamente con voi, per questo (se vorrete) potrete lasciarci un vostro recapito. Noi raccoglieremo le vostre testimonianze e racconteremo l'evoluzione del mondo del lavoro femminile dopo la pandemia.