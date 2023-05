Il Liceo Artistico Stupor Mundi dona all'Autorità Portuale barese un'opera d'arte

Ieri mattina, gli studenti del Liceo Artistico di Corato hanno donato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, una targa realizzata dallo studente Michele Masciavè.Il progetto, realizzato in partenariato conl'Associazione Progetto Mediterranea e con altre associazioni culturali mira a sensibilizzare studenti e cittadinanza nei confronti della cultura della convivenza, della conoscenza delle radici identitarie mediterranee, del rispetto per l'ambiente e per il mare.Il tema della terza edizione degli "Incontri sul Mediterraneo" è "Arte e Mediterraneo" su cui si possono aprire molteplici percorsi conoscitivi ed espressivi.Uno di questi non poteva che riguardare, per la conoscenza del territorio costiero, un importante spazio del capoluogo pugliese, il porto, in quanto ha da sempre rappresentato un determinante punto di incontro e scambio di genti e merci.Il presidente di ADSPMAM Ugo Patroni Griffi a commento della breve ma significativa cerimonia, citando lo scrittore cileno Luis Sepúlveda , ha detto: «Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro, per questo motivo abbiamo accolto con grande piacere l'iniziativa del Liceo artistico. È necessario tenere sempre presente lo stretto legame che esiste tra il passato, custodito dalla memoria, la comprensione del presente e, quindi, la costruzione del futuro. Conoscere la storia del porto significa riappropriarsi delle proprie radici identitarie, strumento fondamentale per i giovani, attraverso il quale è possibile iniziare un viaggio nel passato che alimenta la consapevolezza del presente e traccia la strada verso un futuro di crescita, rafforzando quel senso di appartenenza identitario che rende forte e coesa una comunità».Soddisfatto della mattinata anche il «Stiamo realizzando il nostro obiettivo di mettere in contatto i vari luoghi del Mediterraneo. Abbiamo pensato di iniziare dal porto del nostro capoluogo, donando una rosa dei venti realizzati proprio dallo "Stupor Mundi". C'è un pizzico di emozione, perché l'opera è stata esposta all'info-point Puglia, situato nel terminal crociere. Tante persone da ogni parte del mondo conosceranno il Liceo Artistico e noi siamo fieri di ciò.