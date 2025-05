Il Liceo Oriani trionfa al Concorso "Cataldo Leone" un inno alla scrittura e al pensiero critico

Grandi riconoscimenti per il Liceo Oriani nella cerimonia di premiazione del Concorso "Cataldo Leone" che si è tenuta presso il Liceo artistico "Stupor mundi "di Corato.Anche quest'anno gli studenti hanno accolto con entusiasmo l'invito a partecipare al Concorso di scrittura, giunto alla sua tredicesima edizione, appuntamento ormai imprescindibile per la nostra scuola.Si sono così cimentati in produzioni (in prosa o in versi), su tematiche filosofiche, esistenziali e di attualità.Alcuni elaborati sono stati incentrati sulla figura del prof. Aldo Tommasicchio, docente storico del Liceo e punto di riferimento del panorama culturale coratino, dedicatario di questa edizione del concorso.Gli studenti Goffredo Livia (5^C), Riccardi Sofia (4^BSU), Leone Mattia (1^B), Mazzone Paola (2^BSU) sono stati premiati con una borsa di studio, mentre le studentesse Martinelli Antonella (2^BSU), Marrone Rosita (1^B) e Squicciarini Greta (1^B) hanno ricevuto la menzione per l'originalità e il pregio dei loro elaborati.Il concorso è stata una preziosa occasione per riaffermare il valore della scrittura, sempre più minato, soprattutto tra le giovani generazioni, da forme di comunicazione rapide, troppo essenziali, fondate per lo più su elementi visivi.Dagli elaborati dei ragazzi emerge, invece, la capacità di esplorare la propria interiorità, di riflettere con spirito critico su problematiche attuali e di ritagliarsi un necessario spazio di silenzio. La parola, quindi, in un mondo sempre più frenetico e rumoroso, può diventare, per i ragazzi, "uno strumento terapeutico" (per dirla con Italo Svevo) e aprire nuovi spazi di vita e bellezza.Grazie ai nostri studenti per la loro adesione all'iniziativa e un augurio speciale a chi tra loro si è vittoriosamente cimentato in questa bella esperienza!