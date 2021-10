"Il limite", dall'identità al comportamento sociale. Un incontro Rotary Club Corato

Il Rotary Club Corato, presieduto dal Geom. Pasquale Tarricone, invita la cittadinanza a partecipare all'incontro con la Dott.ssa Sara Paganelli, Psicologa, che affronterà il tema: "Il limite: riconoscerlo, raggiungerlo, rispettarlo, oltrepassarlo."Una delle più grandi sfide che tutti ci troviamo ad affrontare nel corso della vita è quella di riconoscere e saper accettare i nostri limiti. Individuarli e "chiamarli per nome" ci aiuta a capire chi siamo e su cosa realmente vogliamo investire; significa definire la nostra identità.Quando l'individuo entra in relazione con l'altro, il mancato riconoscimento della propria e altrui identità, nell'ottica della dimensione psicologica relazionale, diventa elemento di sofferenza e disadattamento che ostacola il rapporto.Tuttavia il termine limite merita un discorso a parte quando assume il significato di regola: dal punto di vista del comportamento sociale i limiti diventano fondamentali perché consentono di introiettare le giuste norme e autoregolarsi rispetto ad esse.L'incontro si terrà presso il Rotary Club Corato, in Larghetto San Benedetto n. 5, martedì 26 ottobre 2021, alle ore 20.30, e sarà aperto al pubblico nel rispetto delle normative vigenti miranti al contenimento della diffusione della pandemia di COVID-19 (green pass e obbligo di mascherina).