Rotary Club Corato, il geometra Pasquale Tarricone è il nuovo presidente

Venerdì 4 luglio, nella cornice della masseria Torre di Nebbia, si è tenuta la cerimonia deltra la presidente uscentee il presidente entrante, dando ufficialmente inizio al nuovo anno rotariano 2025-2026.Il neopresidente, geometra libero professionista, è un coratino molto attivo e ben conosciuto e integrato nel tessuto sociale della città, distinguendosi per numerose e lodevoli attività di servizio.La cerimonia, alla quale hanno partecipato numerose autorità civili e rotariane, insieme ai presidenti di altre associazioni insistenti sul territorio, ha visto come evento centrale il suggestivo passaggio del collare da Lucia a Pasquale, simbolo indicativo del presidente in carica.Prima di questo importante momento, la presidente Addario ha brevemente ricordato gli eventi, i progetti e le azioni di servizio dell'anno appena trascorso, ringraziando tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla loro realizzazione.Successivamente, il presidente Tarricone ha presentato il nuovo consiglio direttivo e i soci che faranno parte delle diverse commissioni del Club e del Distretto 2120 Puglia – Basilicata. Ha, inoltre, indicato le linee guida del Club, in armonia con il tema del Rotary International di quest'anno, che nella sua versione italiana diventaLe azioni saranno orientate principalmente all'inclusione sociale e alla tutela dell'ambiente, in collaborazione con il Comune di Corato e con tutte le realtà associative che condividono i principi rotariani che vorranno aggregarsi.Il Club di Corato fa parte del Distretto 2120 del Rotary International, prima organizzazione di volontariato al mondo fondata a Chicago nel 1905 che conta 1,2 milioni di soci, raggruppati in oltre 32.000 Club in quasi 170 Paesi. I soci del Rotary Club Corato fanno, quindi, parte della rete globale di volontari impiegati ae aIl presidente Tarricone invita chiunque si riconosca in questi principi a contattarlo per sviluppare sinergie e service.