Visita del Governatore del Distretto 2120 al Club Rotary Corato

Il Governatore ha apprezzato le attività svolte sul territorio dal Club negli ultimi mesi

Corato - venerdì 6 febbraio 2026 11.20 Comunicato Stampa
Lo scorso 3 febbraio il Presidente Pasquale Tarricone, insieme a tutti i soci del Rotary Club Corato, ha avuto l'onore di accogliere il Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata Antonio Bellisario Braia e l'assistente del Governatore Luigi Pirro. L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, all'insegna dei valori rotariani di amicizia e servizio.

La visita ha rappresentato un momento di confronto e condivisione, il Governatore ha apprezzato le attività svolte sul territorio dal Club negli ultimi mesi, ed ha confermato il sostegno del Distretto verso il Club per la promozione di nuovi service e progetti. Braia ha anche presentato il Service Distrettuale ideato insieme alla moglie Lucia "La Stanza Lilla", che prevede la donazione dell'allestimento di una stanza dedicata ai genitori dei ragazzi che soffrono di disturbi alimentari in una struttura ricettiva del territorio.

La serata si è conclusa con la tradizionale conviviale, durante la quale il Club ha ricevuto la visita del Sindaco Corrado de Benedittis che ha salutato i soci del Club, Il Governatore e l'Assistente, e con il taglio della torta. Una serata all'insegna dell'amicizia e della rotarianità, resa possibile grazie all'impegno del Presidente, del Segretario Pierluigi Amodio e del Prefetto Nico Longo.
