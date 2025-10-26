Rotary
Con un piccolo gesto puoi contribuire a eradicare la poliomielite sostieni la campagna del Rotary “End Polio Now”

Oggi 26 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 Piazza cesare Battisti acquista una piantina colorata

Corato - domenica 26 ottobre 2025
Dal 1985 il Rotary International ha lanciato il programma PolioPlus e nel 1988 ha contribuito a fondare la Global Polio Eradication Initiative, che oggi comprende l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, l'UNICEF e la Gates Foundation, e Gavi, l'alleanza per i vaccini, per immunizzare i bambini del mondo contro la polio.
Grazie a questa iniziativa, casi di polio si sono ridotti del 99,9% e limitati solo alle popolazioni dell'Afghanistan e del Pakistan.
Nonostante ciò, la polio rappresenta ancora una grave minaccia per i bambini del mondo.
Il Rotary Club Corato aderisce a questa campagna organizzando una raccolta fondi domenica 26 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, in piazza Cesare Battisti.
Con l'acquisto di una piantina si darà la possibilità di vaccinare un bambino, rendendolo immune da questa terribile malattia.
I soci del Rotary Club Corato saranno a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni su come il Rotary stia riuscendo a debellare la poliomielite nel mondo, ed altre notiziesu questa associazione e sui suoi sforzi per eradicare la polio sono descritte sul sito endpolio.org/it.
