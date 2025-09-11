Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo"

Ile ilpresentano, dodicesima edizione della manifestazionedurante la quale verranno premiati gli studenti e le studentesse residenti nel Comune di Corato che hanno conseguito la maturità nel corrente anno scolastico, con una votazione di 100/100 e 100/100 e lode.Interverranno, sindaco di Corato,, presidente Rotary Club Corato e, assessore alle Politiche Educative Culturali. La prolusione verrà affidata alla, docente di Analisi Matematica e di Comunicazione della Scienza, Ricercatrice e Scrittrice.La manifestazione si terrà giovedì 11 settembre, con inizio alle 18.30, nel chiostro comunale del Palazzo di Città.L'evento ha l'obiettivo di valorizzare il merito e l'impegno, promuovendo e stimolando le nuove generazioni all'apprendimento e alla cultura. Agli studenti meritevoli, oltre a un, sarà consegnato unmesso a disposizione dal comune.I neodiplomati che hanno i requisiti di merito per partecipare alla manifestazione e che non sono stati avvisati dagli uffici scolastici possono rivolgersi presso l'Ufficio Scuola del Comune di Corato per comunicare i propri dati.