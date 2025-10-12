aiuola via dante
L'aiuola dimenticata di via Dante un pugno nell'occhio nel cuore di Corato

Il degrado di un'area verde centrale l'appello dei cittadini per il ripristino del decoro

Corato - domenica 12 ottobre 2025 7.42
Una cartolina sbiadita in un contesto altrimenti vivace: è questa l'immagine che offre l'aiuola del Rotary situata in Via Dante, una delle arterie centrali di Corato.
In pieno centro cittadino, a pochi passi da esercizi commerciali e banche, un piccolo polmone verde si presenta da tempo in uno stato di visibile degrado, ignorato e non curato.
L'aiuola, che dovrebbe rappresentare un elemento di abbellimento urbano e un respiro di natura per i passanti, è invece caratterizzata da erbacce incolte, piante secche o malate, e in alcuni momenti anche dalla presenza di rifiuti abbandonati.
La mancanza di manutenzione non è solo un problema estetico, ma incide negativamente sulla percezione di cura dell'intero spazio urbano.
L'area, infatti, è frequentata quotidianamente da centinaia di persone, e il suo aspetto trascurato finisce per trasmettere un senso di abbandono che stride con la centralità e l'importanza della via.
Si rinnova dunque l'appello alle autorità competenti affinché intervengano con urgenza.
Un intervento di pulizia, potatura e riqualificazione floreale non solo restituirebbe decoro a un angolo nevralgico della città, ma dimostrerebbe anche la dovuta attenzione verso il patrimonio verde pubblico, anche quello più piccolo, che contribuisce in modo significativo alla qualità della vita urbana.
Il ripristino dell'aiuola di Via Dante è un piccolo gesto che può avere un grande impatto sul senso civico e sull'immagine di Corato.
