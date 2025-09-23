Occhio
“Difetti visivi e grandi artisti": questa sera un incontro promosso dal Club Rotary Corato

Relatore sarà il dott. Marco Sabino Loiodice

Corato - martedì 23 settembre 2025 14.17 Comunicato Stampa
Si svolgerà questa sera alle 20.30 l'incontro "Difetti visivi e grandi artisti: dal mondo dell'Arte a quello del Cinema": l'appuntamento promosso dal Club Rotary Corato, con il contributo del dott. Marco Sabino Loiodice, si svolgerà presso la sede del Club (larghetto San Benedetto 5).

Durante questo incontro, il Dott. Loiodice illustrerà il suo punto di vista su quanto le limitazioni visive possano tradursi in espressioni artistiche. Sono infatti numerosi gli artisti che hanno dimostrato come i difetti visivi possano dar luogo a tecniche rivoluzionarie, ridefinendo i canoni estetici delle loro epoche.

Ingresso libero. La cittadinanza è invitata.

Il Dott. Loiodice ha conseguito la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, con successiva specializzazione in Oftalmologia all'Università di Bari. Dal 2022 ricopre il ruolo di Dirigente Medico di I Livello presso l'Unità Operativa Complessa di Oftalmologia del Policlinico di Foggia, dove coordina il Centro Glaucoma e gestisce ambulatori dedicati alla cataratta e alle patologie palpebrali. Parallelamente, dirige il Centro Medico Oculistico Loiodice a Corato e offre consulenze specialistiche in strutture della Puglia settentrionale. L'impegno sociale si manifesta nel volontariato presso ONLUS locali e nella consulenza tecnico-legale per il Tribunale di Trani. Da segnalare, tra le numerose pubblicazioni, il libro "George Bartisch - L'ophthalmodouleia e l'oculistica rinascimentale" (2019), del quale è co autore con il Prof N. Delle Noci.
  • Rotary Club Corato
